Байден упомянул «народ Нагорного Карабаха»

Ереван /Медиамакс/. По случаю Дня независимости Армении президент США Джозеф Байден направил премьер-министру Николу Пашиняну поздравительное послание.
Пресс-служба правительства сообщает, что в послании, в частности, говорится:
«Мы и впредь будем поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа. Недавние боевые действия подчеркивают необходимость удвоить нашу дипломатию, чтобы Армения могла рассчитывать на процветающее и мирное будущее, которое включает нормализацию отношений с соседями.
Мы выражаем соболезнования жертвам недавних нападений. Мы высоко ценим вашу поддержку усилиям по установлению стабильности в регионе. Мы по-прежнему привержены работе с вами и другими сторонами для поддержки мирного урегулирования конфликта, в том числе, для народа Нагорного Карабаха.
В этом году возобновленный стратегический диалог между США и Арменией подтвердил нашу совместную приверженность укреплению связей в двусторонних отношениях и подчеркнул поддержку Соединенными Штатами демократического пути Армении».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.