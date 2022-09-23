Байден упомянул «народ Нагорного Карабаха»

Ереван /Медиамакс/. По случаю Дня независимости Армении президент США Джозеф Байден направил премьер-министру Николу Пашиняну поздравительное послание.

Пресс-служба правительства сообщает, что в послании, в частности, говорится:

«Мы и впредь будем поддерживать демократические устремления, суверенитет и безопасность армянского народа. Недавние боевые действия подчеркивают необходимость удвоить нашу дипломатию, чтобы Армения могла рассчитывать на процветающее и мирное будущее, которое включает нормализацию отношений с соседями.

Мы выражаем соболезнования жертвам недавних нападений. Мы высоко ценим вашу поддержку усилиям по установлению стабильности в регионе. Мы по-прежнему привержены работе с вами и другими сторонами для поддержки мирного урегулирования конфликта, в том числе, для народа Нагорного Карабаха.

В этом году возобновленный стратегический диалог между США и Арменией подтвердил нашу совместную приверженность укреплению связей в двусторонних отношениях и подчеркнул поддержку Соединенными Штатами демократического пути Армении».