Путин призвал «твердо следовать трехсторонним заявлениям»

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил сегодня, что «любые конфликтные ситуации между Азербайджаном и Арменией вызывают серьезную озабоченность у России» и «Москва призывает стороны соблюдать режим прекращения огня».

«Подчеркну, любые конфликтные ситуации между близкими для нас государствами вызывают у нас серьезную озабоченность. Мы призываем всех проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и твердо следовать трехсторонним заявлениям лидеров России, Азербайджана и Армении», - сказал Путин, обращаясь к послам иностранных государств на церемонии вручения верительных грамот.

«По линии ОДКБ принимаются меры в связи с обострением обстановки в армяно-азербайджанском приграничье. В зону противостояния направлены специальная миссия во главе с генсеком ОДКБ. Ей поручено по результатам изучения положения дел подготовить предложения Совету коллективной безопасности ОДКБ», - добавил Путин.