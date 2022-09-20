Путин призвал «твердо следовать трехсторонним заявлениям» - Mediamax.am

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Путин призвал «твердо следовать трехсторонним заявлениям»


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин заявил сегодня, что «любые конфликтные ситуации между Азербайджаном и Арменией вызывают серьезную озабоченность у России» и «Москва призывает стороны соблюдать режим прекращения огня».

«Подчеркну, любые конфликтные ситуации между близкими для нас государствами вызывают у нас серьезную озабоченность. Мы призываем всех проявлять сдержанность, неукоснительно соблюдать режим прекращения огня и твердо следовать трехсторонним заявлениям лидеров России, Азербайджана и Армении», - сказал Путин, обращаясь к послам иностранных государств на церемонии вручения верительных грамот.

 

«По линии ОДКБ принимаются меры в связи с обострением обстановки в армяно-азербайджанском приграничье. В зону противостояния направлены специальная миссия во главе с генсеком ОДКБ. Ей поручено по результатам изучения положения дел подготовить предложения Совету коллективной безопасности ОДКБ», - добавил Путин.

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