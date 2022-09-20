Путин: Отношения Армени и Россия выведены на высокий союзнический уровень - Mediamax.am

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Путин: Отношения Армени и Россия выведены на высокий союзнический уровень


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин обратился к участникам IX Российско-армянского межрегионального форума, который стартовал в Ереване 19 сентября.

В обращении, опубликованном на сайте Кремля, Владимир Путин отметил, что Россия и Армения накопили большой опыт сотрудничества в различных сферах.

 

«В этом году наши страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и 25-летие подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Важно, что за прошедшее время Россией и Арменией накоплен большой опыт конструктивного сотрудничества на самых разных направлениях, а двусторонние связи выведены на высокий союзнический уровень», - говорится в обращении Владимира Путина.

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