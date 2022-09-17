Армения призывает положить конец этническим чисткам Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Заместитель постоянного представителя Армении при представительстве ООН в Женеве Наири Петросян заявил, что международное сообщество ни при каких обстоятельствах не должно «давать лицензию» Азербайджану на проведение этнических чисток.
Выступая 16 сентября на 51-й сессии Совета ООН по правам человека, дипломат заявил:
«Мы чувствуем ужасные последствия пренебрежения Азербайджаном своими международными обязательствами. Самым последним примером этого стала военная агрессия, предпринятая Азербайджаном против суверенитета и территориальной целостности Армении 13 сентября 2022 года».
Наири Петросян заявил, что постоянные попытки Азербайджана проводить этнические чистки в форме открытой военной агрессии, либо путем лишения армян основных прав нарушают многие нормы международного права.
«Азербайджану предстоит выполнить массивное домашнее задание, которое не ограничивается исключительно международным гуманитарным правом», - сказал он.
Армянский дипломат напомнил, что еще в 2007 году Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации потребовал от Азербайджана прекратить дискриминацию этнических армян. «Однако Азербайджан проигнорировал это требование и продолжил политику этнических чисток», - подчеркнул Наири Петросян.
Он напомнил, что всего месяц назад, в августе 2022 года, на 107-й сессии Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации эксперт Комитета Чинсунг Чунг отметил, что «было множество сообщений о пытках и убийствах этнических армян по расовому признаку властями Азербайджана и военными».
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