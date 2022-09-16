Блинкен сказал Пашиняну, что продолжит личное участие

Ереван /Медиамакс/. Состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Блинкен выразил соболезнования семьям погибших в результате недавних боевых действий на азербайджано-армянской границе.

Госсекретарь подтвердил готовность США помогать Армении и Азербайджану решать проблемы мирным путем. Он сказал, что дипломатия является единственным способом продвижения вперед и отметил, что будет и впредь принимать личное участие», - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.