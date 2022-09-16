Блинкен сказал Пашиняну, что продолжит личное участие - Mediamax.am

504 просмотров

Блинкен сказал Пашиняну, что продолжит личное участие


Фото: Getty Images


Ереван /Медиамакс/. Состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Блинкен выразил соболезнования семьям погибших в результате недавних боевых действий на азербайджано-армянской границе.

 

Госсекретарь подтвердил готовность США помогать Армении и Азербайджану решать проблемы мирным путем. Он сказал, что дипломатия является единственным способом продвижения вперед и отметил, что будет и впредь принимать личное участие», - заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Сентябрь 16, 2022 09:31
США и Турция провели встречу в рамках Стратегического диалога

Армия и Полиция | Сентябрь 16, 2022 09:19
Оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ приступила к работе в Армении

Внешняя политика | Сентябрь 16, 2022 07:48
Блинкен сказал Пашиняну, что продолжит личное участие
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022