Захарова считает существенным событием визит миссии ОДКБ в Армению

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала сегодня, что отправка в Армению миссии ОДКБ во главе с ее генсеком «является существенным задействованием возможностей ОДКБ».

«Все возможности, которые должны были быть задействованы с российской стороны, были задействованы», - добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что генсек ОДКБ Станислав Зась посетит Армению на следующей неделе, а сегодня вечером в Ереван прибудет миссия во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым.

Сидоров заявил сегодня, что об использовании сил ОДКБ на границе Армении и Азербайджана речи быть не может.