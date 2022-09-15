Захарова считает существенным событием визит миссии ОДКБ в Армению - Mediamax.am

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Захарова считает существенным событием визит миссии ОДКБ в Армению


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала сегодня, что отправка в Армению миссии ОДКБ во главе с ее генсеком «является существенным задействованием возможностей ОДКБ».

«Все возможности, которые должны были быть задействованы с российской стороны, были задействованы», - добавила Захарова.

 

Ранее сообщалось, что генсек ОДКБ Станислав Зась посетит Армению на следующей неделе, а сегодня вечером в Ереван прибудет миссия во главе с начальником Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковником Анатолием Сидоровым.

 

Сидоров заявил сегодня, что об использовании сил ОДКБ на границе Армении и Азербайджана речи быть не может.

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