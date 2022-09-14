Россия рассчитывает на достижение «пакетной» договоренности

Ереван /Медиамакс/. Директор Четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар выступил с расширенным интервью агентству «Россия сегодня», в котором, в частности, коснулся отношений России с Арменией и Азербайджаном.

Представляем отрывки из интервью.

«Историческая веха»

«Принятие президентами России и Азербайджана 22 февраля Декларации о союзническом взаимодействии безусловно стало исторической вехой в отношениях наших стран. Документ ставит задачи по ключевым направлениям сотрудничества и задает четкий вектор дальнейшей совместной работе на годы вперед»

«Заслуживает особого уважения»

«Хотел бы подчеркнуть, что принципиальный настрой Баку на развитие союзнических отношений с Москвой заслуживает в эти непростые для международных отношений времена особого уважения. Будем развивать наше союзничество без оглядки на внешнюю конъюнктуру».

«Сближение с ЕАЭС отвечает интересам Азербайджана»

«Считаем, что сближение с ЕАЭС полностью отвечает интересам Азербайджана. Азербайджанские партнеры могут сполна воспользоваться преимуществами единых рынков товаров, услуг и капиталов союза».

Ведется согласование «пакета»

«Восстановление транспортных коммуникаций в регионе является одним из ключевых элементов армяно-азербайджанской нормализации. В рамках трехсторонней рабочей группы ведется согласование «пакета» основных проектов с акцентом на запуск железнодорожного и автомобильного сообщения между Азербайджаном и Арменией с возможным выходом на соседние страны. В число таких проектов входит и строительство железной дороги, а также автотрассы между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Сюникской области Армении.

Рассчитываем, что на очередном заседании трехсторонней рабочей группы мы сможем выйти на «пакетную» договоренность. После этого будет запущена реализация конкретных проектов, к участию в которых смогут подключиться все заинтересованные компании. Уверен, что по итогам объявленных тендеров среди участников будут и российские операторы».

Лачинский коридор

«Ключевое значение имеет то, что режим функционирования Лачинского коридора не изменится. Российские миротворцы передислоцировались на временную дорогу, а к 1 апреля 2023 года перейдут на новый маршрут».

Формат сопредседательства и «капризы»

«Формат сопредседательства Минской группы ОБСЕ был парализован после того, как американский и французский сопредседатели «заморозили» взаимодействие с российским коллегой 24 февраля, без предварительного уведомления и консультаций. Такое грубое нарушение базового принципа работы «тройки» – правила консенсуса – произошло впервые в тридцатилетней истории Минской группы ОБСЕ.

Через какое-то время из Парижа стали поступать опосредованные сигналы о готовности возобновить контакты по линии сопредседателей, как будто ничего не случилось. Между тем мы до сих пор не получили внятных разъяснений причин блокировки работы площадки. Нет и гарантий, что подобные деструктивные акции не повторятся в будущем под очередным надуманным предлогом.

Процессы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией не должны зависеть от капризов западных игроков. У нас обширное поле для совместной работы с Баку и Ереваном по реализации трехсторонних договоренностей наших лидеров».