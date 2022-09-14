Линн Трейси может стать послом США в России

Ереван /Медиамакс/. Посол США в Армении Линн Трейси может возглавить американское дипломатическое представительство в Москве, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.
Газета отмечает, что Трейси, занимающая пост посла США в Армении с 2019 года, уже работала в Москве: в 2014–2017 годах она была заместителем руководителя американской миссии в России.
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