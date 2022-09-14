В Москве заявили, что «Евросоюз ставит целью вытеснить Россию из Закавказья»

Ереван /Медиамакс/. В Москве считают, что «Евросоюз ставит целью вытеснить Россию из Закавказья и бесцеремонно пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном».

Об этом в интервью РИА Новости заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

«Все принципиальные оценки бесцеремонных попыток ЕС вклиниться в нашу трехстороннюю работу с Баку и Ереваном уже давались Сергеем Лавровым и Марией Захаровой. Обращает на себя внимание, что активизация Брюсселя по Южному Кавказу произошла на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ», - заявил Гончар.

По его словам, «в Евросоюзе даже не скрывают, что главная цель – вытеснить Россию из Закавказья».

«Это геополитические игры с нулевым результатом, в которые мы не играем. Мы ежедневно занимаемся практической работой, которая опирается на прямые контакты наших лидеров и министров иностранных дел, историческую близость наших стран, взаимопереплетение интересов и ориентирована на построение более безопасного и благополучного будущего в нашем общем регионе», - отметил он.