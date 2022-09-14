Генсек ОДКБ посетит Армению для оценки ситуации

Ереван /Медиамакс/. Совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решил направить в Армению миссию во главе с генсеком организации для оценки ситуации в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе.

В пресс-службе секретариата организации сообщили, что на заседании было также решено создать рабочую группу для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности ОДКБ.

Президент России Владимир Путин сообщил участникам встречи о «дополнительных практических шагах российской стороны», направленных на деэскалацию напряженности..

«Состоялся обстоятельный и откровенный обмен мнениями. Все участники заседания СКБ выразили обеспокоенность произошедшим обострением обстановки в регионе и высказались за ее урегулирование исключительно политико-дипломатическими средствами на основе общепризнанных принципов международного права и договоренностей, закрепленных в трехсторонних заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года», - сказали в секретариате ОДКБ.

«Участники выразили соболезнования армянской стороне в связи с жертвами, понесенными в результате боевых столкновений с применением тяжелого вооружения и БПЛА», - говорится в сообщении.