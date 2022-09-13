Состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ - Mediamax.am

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Состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ


Фото: publico.ru


Заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится сегодня вечером в формате видеоконференции по запросу Армении, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Заседание будет проходить в закрытом режиме, но планируется, что по окончании заседания председательствующая армянская сторона поручит постоянному комитету проинформировать журналистов о содержании дискуссии и принятых решениях, сказал Ушаков.

 

«Мы сейчас находимся в постоянном и тесном контакте с Баку и Ереваном как по дипломатической, так и по военной линии. Конечно, с учетом произошедшего этой ночью важный характер будет носить беседа в Самарканде Владимира Путина с Ильхамом Алиевым», - отметил Ушаков.

 

Оба президента примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.

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