Состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

Заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) состоится сегодня вечером в формате видеоконференции по запросу Армении, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Заседание будет проходить в закрытом режиме, но планируется, что по окончании заседания председательствующая армянская сторона поручит постоянному комитету проинформировать журналистов о содержании дискуссии и принятых решениях, сказал Ушаков.

«Мы сейчас находимся в постоянном и тесном контакте с Баку и Ереваном как по дипломатической, так и по военной линии. Конечно, с учетом произошедшего этой ночью важный характер будет носить беседа в Самарканде Владимира Путина с Ильхамом Алиевым», - отметил Ушаков.

Оба президента примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 15-16 сентября в Самарканде.