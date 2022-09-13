Армения ожидает «действенных коллективных мер» от союзников по ОДКБ - Mediamax.am

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Армения ожидает «действенных коллективных мер» от союзников по ОДКБ


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. По инициативе армянской стороны под председательством постоянного и полномочного представителя Армении в ОДКБ Виктора Биягова состоялось экстренное заседание Постоянного совета организации.

Пресс-служба МИД Армении сообщает, что представитель Армении, в частности, сказал, что «действия ВС Азербайджана являются грубейшим нарушением территориальной целостности и суверенитета Республики Армения – государства-члена ОДКБ, а сама складывающаяся ситуация способна перерасти в крупный вооруженный конфликт».

 

«Виктор Биягов заявил, что Армения, обратившись к своим союзникам по ОДКБ, ожидает от них действенных коллективных мер в интересах обеспечения безопасности, территориальной целостности и суверенитета Республики Армения в рамках Устава ОДКБ. Он  выразил уверенность, что механизмы ОДКБ способны обуздать агрессора», - говорится в сообщении МИД.

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