Спецпредставитель главы МИД России находится в Ереване

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял сегодня российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, специального представителя министра иностранных дел России Игоря Ховаева по вопросам поддержки нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Пресс-служба МИД Армении сообщила, что Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость адресной и надлежащей реакции на действия Азербайджана.

«Азербайджан, силой пытаясь достичь своих максималистских целей, торпедирует усилия армянской стороны по установлению мира в регионе»,-сказал глава МИД.

Он отметил, что особенно в сложившейся ситуации армянская сторона ожидает активного вовлечения стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.