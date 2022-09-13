Спецпредставитель главы МИД России находится в Ереване - Mediamax.am

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Спецпредставитель главы МИД России находится в Ереване


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял сегодня российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, специального представителя министра иностранных дел России Игоря Ховаева по вопросам поддержки нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Пресс-служба МИД Армении сообщила, что Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость адресной и надлежащей реакции на действия Азербайджана.

 

«Азербайджан, силой пытаясь достичь своих максималистских целей, торпедирует усилия армянской стороны по установлению мира в регионе»,-сказал глава МИД.

 

Он отметил, что особенно в сложившейся ситуации армянская сторона ожидает активного вовлечения стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

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