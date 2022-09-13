Секретариат ОДКБ «приступил к работе по запуску механизмов»

Ереван /Медиамакс/. Секретариат Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) назвал «неприемлемым» применение силы на границе Армении и Азербайджана.

«Для урегулирования противоречий должны использоваться исключительно политико-дипломатические методы и договоренности, закрепленные в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 09 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

В связи с обращением армянской стороны Секретариатом Организации совместно с Объединенным штабом ОДКБ организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации», - говорится в сообшении.