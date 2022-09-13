МИД России заявил о наличии договоренности о прекращении огня - Mediamax.am

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МИД России заявил о наличии договоренности о прекращении огня



Ереван /Медиамакс/. МИД России выразил сегодня «крайнюю озабоченность в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы».

«Призываем стороны воздержаться от дальнейшей эскалации ситуации, проявлять сдержанность и неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в соответствии с трехсторонними заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении.

 

Находимся в тесном контакте с Баку и Ереваном. Получено обращение армянского руководства с просьбой оказать содействие в урегулировании ситуации в соответствии с имеющимися двусторонними соглашениями и по линии ОДКБ. Рассчитываем, что достигнутая в результате российского посредничества договоренность о прекращении огня с 9.00 по Москве 13 сентября с.г. будет выполняться в полном объеме.

 

По-прежнему исходим из того, что все спорные проблемы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическим путем, а в части, касающейся пограничных вопросов, – в рамках работы двусторонней Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при консультативном содействии России», - говорится в заявлении.

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