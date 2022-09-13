Пашинян рассказал Мишелю об агрессии Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении.

«Шарль Мишель отметил, что миру и стабильности в регионе нет альтернативы, и выразил готовность приложить усилия для предотвращения дальнейшей эскалации», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.