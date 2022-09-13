Пашинян рассказал Мишелю об агрессии Азербайджана - Mediamax.am

433 просмотров

Пашинян рассказал Мишелю об агрессии Азербайджана



Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем подробно представил ситуацию, сложившуюся в результате агрессии Азербайджана против суверенной территории Армении.

«Шарль Мишель отметил, что миру и стабильности в регионе нет альтернативы, и выразил готовность приложить усилия для предотвращения дальнейшей эскалации», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Сентябрь 13, 2022 20:18
Состоится заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

Внешняя политика | Сентябрь 13, 2022 16:41
Армения ожидает «действенных коллективных мер» от союзников по ОДКБ

Внешняя политика | Сентябрь 13, 2022 16:32
Спецпредставитель главы МИД России находится в Ереване
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022