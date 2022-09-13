ЕС призвал к немедленному прекращению боевых действий - Mediamax.am

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ЕС призвал к немедленному прекращению боевых действий


Фото: abkhazworld.com


Ереван /Медиамакс/. Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что боевые действия и интенсивные обстрелы вдоль армяно-азербайджанской границы должны быть немедленно прекращены.

«Европейский союз находится в тесном контакте со сторонами, чтобы помочь снизить напряженность», - написал Клаар в Твиттер.

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