ЕС призвал к немедленному прекращению боевых действий

Ереван /Медиамакс/. Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар заявил, что боевые действия и интенсивные обстрелы вдоль армяно-азербайджанской границы должны быть немедленно прекращены.

«Европейский союз находится в тесном контакте со сторонами, чтобы помочь снизить напряженность», - написал Клаар в Твиттер.