Госсекретарь США заявил об ударах «внутри Армении»

Ереван, 13 сентября. /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с «Призывом к немедленному прекращению военных действий между Арменией и Азербайджаном».

«США глубоко обеспокоены сообщениями об атаках вдоль армяно-азербайджанской границы, в том числе - сообщениями об атаках на населенные пункты и гражданскую инфраструктуру внутри Армении.

Мы давно давали понять, что конфликт не может иметь военного решения. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий», - говорится в заявлении Блинкена.