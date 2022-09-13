Госсекретарь США заявил об ударах «внутри Армении» - Mediamax.am

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Госсекретарь США заявил об ударах «внутри Армении»


Фото: REUTERS


Ереван, 13 сентября. /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с «Призывом к немедленному прекращению военных действий между Арменией и Азербайджаном».

«США глубоко обеспокоены сообщениями об атаках вдоль армяно-азербайджанской границы, в том числе - сообщениями об атаках на населенные пункты и гражданскую инфраструктуру внутри Армении.

 

Мы давно давали понять, что конфликт не может иметь военного решения. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий», - говорится в заявлении Блинкена.

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