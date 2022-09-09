Мирзоян и Рикер обсудили вопросы региональной безопасности

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и новоназначенный американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, старший советник по переговорам на Кавказе Филип Рикер обсудили сегодня в Ереване широкий круг вопросов, связанных с нагорно-карабахской проблемой.
Пресс-служба МИД Армении сообщает, что собеседники затронули ряд вопросов, касающихся региональной безопасности и стабильности, обменялись мнениями по урегулированию армяно-азербайджанских отношений.
Была подчеркнута роль США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.