Мирзоян и Рикер обсудили вопросы региональной безопасности - Mediamax.am

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Мирзоян и Рикер обсудили вопросы региональной безопасности



Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и новоназначенный американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, старший советник по переговорам на Кавказе Филип Рикер обсудили сегодня в Ереване широкий круг вопросов, связанных с нагорно-карабахской проблемой.

Пресс-служба МИД Армении сообщает, что собеседники затронули ряд вопросов, касающихся региональной безопасности и стабильности, обменялись мнениями по урегулированию армяно-азербайджанских отношений.

 

Была подчеркнута роль США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

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