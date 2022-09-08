Новый американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ прибыл в Ереване - Mediamax.am

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Новый американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ прибыл в Ереване


Фото: nyt.com


Ереван /Медиамакс/. Старший советник по переговорам на Кавказе, новый сопредседатель Минской группы ОБСЕ, посол Филип Рикер прибыл в Ереван.

Посольство США сообщает, что 8-10 сентября Филип Рикер проведет встречи с официальными лицами Армении.

 

«Рикер обсудит с официальными лицами Армении вопрос поддержки со стороны США дипломатических усилий Армении и Азербайджана по достижению прочного мира и урегулированию армяно-турецких отношений», - говорится в сообщении посольства США.

 

 Филип Рикер также посетит Грузию и Азербайджан.

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