Пашинян рассчитывает на тесное сотрудничество с Трасс - Mediamax.am

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Пашинян рассчитывает на тесное сотрудничество с Трасс


Фото: arcpublishing.com


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил новоизбранного премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс.

В поздравлении, в частности, говорится:

 

«Армения придает большое значение дальнейшему развитию и углублению многопрофильного сотрудничества с Соединенным Королевством, основанного на демократических ценностях, практических интересах и взаимном уважении.

 

В этой связи я надеюсь, что в период Вашего правления армяно-британские отношения получат новый импульс и качество на благо процветания наших стран и благополучия наших дружественных народов.

 

Армения, как демократическая страна, отводит ключевое место широкомасштабным реформам, направленным на обеспечение верховенства закона, борьбу с коррупцией, защиту прав человека, и в этом контексте высоко оценивает постоянную поддержку Армении и армянскому обществу со стороны Соединенного Королевства.

 

На протяжении этих трех десятилетий отношения между нашими странами последовательно развивались, включая политический диалог, межпарламентские, образовательные и культурные связи, экономическое сотрудничество.

 

Однако я считаю, что в двусторонних отношениях еще есть нереализованный потенциал, и рассчитываю на тесное сотрудничество с новым правительством Соединенного Королевства с целью его реализации и обогащения армяно-британской повестки дня новыми проектами».

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