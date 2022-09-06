Пашинян рассчитывает на тесное сотрудничество с Трасс

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил новоизбранного премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Армения придает большое значение дальнейшему развитию и углублению многопрофильного сотрудничества с Соединенным Королевством, основанного на демократических ценностях, практических интересах и взаимном уважении.

В этой связи я надеюсь, что в период Вашего правления армяно-британские отношения получат новый импульс и качество на благо процветания наших стран и благополучия наших дружественных народов.

Армения, как демократическая страна, отводит ключевое место широкомасштабным реформам, направленным на обеспечение верховенства закона, борьбу с коррупцией, защиту прав человека, и в этом контексте высоко оценивает постоянную поддержку Армении и армянскому обществу со стороны Соединенного Королевства.

На протяжении этих трех десятилетий отношения между нашими странами последовательно развивались, включая политический диалог, межпарламентские, образовательные и культурные связи, экономическое сотрудничество.

Однако я считаю, что в двусторонних отношениях еще есть нереализованный потенциал, и рассчитываю на тесное сотрудничество с новым правительством Соединенного Королевства с целью его реализации и обогащения армяно-британской повестки дня новыми проектами».