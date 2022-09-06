Мирзоян и Лавров обсудили широкий круг двусторонних и региональных вопросов

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил 5 сентября с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на встрече в Москве широкий круг вопросов региональной безопасности и стабильности.

Пресс-служба МИД Армении сообщает, что Мирзоян и Лавров обменялись мнениями по вопросам делимитации и безопасности границ между Арменией и Азербайджаном, работам по разблокированию экономических и транспортных инфраструктур в регионе.

Министры затронули вопросы, касающиеся урегулирования отношений Армения-Азербайджан, а также нагорно-карабахского конфликта.

Арарат Мирзоян отметил важность усилий российской стороны, в том числе в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, направленных на всеобъемлющее урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

«Была подтверждена важность реализации договоренностей, достигнутых трехсторонними заявлениями от 9 ноября 2020г., 11 января и 26 ноября 2021 г.

Была отмечена важность роли российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе в деле укрепления режима прекращения огня и предотвращения провокаций в зоне конфликта, обеспечения безопасности и условий жизнедеятельности армянского населения Нагорного Карабаха.

Коснувшись гуманитарных проблем, возникших в результате 44-дневной войны, Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость скорейшего возвращения армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, а также сохранения армянского культурно-исторического наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана», - говорится в сообщении.

Министры обсудили также ход организации государственного визита президента Российской Федерации в Армению и предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Ереване.