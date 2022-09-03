«Азербайджан настроен на подрыв мирного процесса», заявил глава МИД Армении

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил сегодня с заявлением о «некоторых спекуляциях» относительно встречи 31 августа в Брюсселе.

«Точка зрения армянской стороны относительно пяти пунктов, предложенных Азербайджаном, неизменна. Как мы уже говорили, в предложениях, выдвинутых 10 марта Азербайджаном, для нас нет ничего неприемлемого. Другое дело, что эти предложения не затрагивают всех вопросов всеобъемлющей армяно-азербайджанской мирной повестки.

Своим ответом странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ мы дополнили повестку и, следовательно, готовы к продолжению мирных переговоров на этой основе. Это еще раз подтвердил премьер-министр Пашинян в ходе недавних обсуждений в Брюсселе.

Внешняя политика | 2022-09-01 12:18:35 Пашинян назвал «непростыми» обсуждения с Алиевым в Брюсселе

Нежелание прислушаться к этой точке зрения дают армянской стороне основания усомниться в искренности намерений Азербайджана по достижению мира. Более того, постоянные произвольные, не соответствующие действительности толкования переговоров и уклонение от выполнения договоренностей позволяют нам думать, что Азербайджан настроен на подрыв мирного процесса и продолжение своей политики этнической чистки путем применения силы», - заявил Арарат Мирзоян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 2 сентября, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении «проведут практические переговоры по мирному договору на основе пяти принципов, предложенных Баку и принятых Ереваном».

«Эти пять принципов включают признание территориальной целостности обеих стран, взаимный отказ от любых территориальных претензий, неприменение силы или угрозы силой, делимитация границ и открытие коммуникаций. Данные принципы были предложены Азербайджаном Армении, и премьер-министр Армении принял их. Это было вновь подтверждено на нашей встрече в Брюсселе два дня назад», - заявил Алиев.