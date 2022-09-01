Пашинян назвал «непростыми» обсуждения с Алиевым в Брюсселе - Mediamax.am

504 просмотров

Пашинян назвал «непростыми» обсуждения с Алиевым в Брюсселе



Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал сегодня на заседании правительства встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 31 августа.

«Обсуждение было непростым, оно было обширным, но я хочу сказать, что наши цели остаются прежними, о чем я уже неоднократно заявлял. Правительство Армении приняло мирную повестку, и для ее реализации необходима решимость.

Шарль Мишель доволен итогами трехсторонней встречи

Все мы должны понимать, что это непросто, и возможные решения не очевидны. Мы должны продолжать последовательную работу, и я думаю, что это необходимость, это желание нашего народа, чтобы как можно скорее в нашем регионе был установлен прочный и всеобъемлющий мир, и мы должны все больше и больше фокусироваться на этом вопросе», - сказал Пашинян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Сентябрь 1, 2022 16:03
Рубен Варданян переезжает в Арцах и отказывается от гражданства РФ

Регион | Сентябрь 1, 2022 15:25
Турция планирует ежегодно производить 500 беспилотников Bayraktar TB2

Внешняя политика | Сентябрь 1, 2022 12:18
Пашинян назвал «непростыми» обсуждения с Алиевым в Брюсселе
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022