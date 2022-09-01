Пашинян назвал «непростыми» обсуждения с Алиевым в Брюсселе

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал сегодня на заседании правительства встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе 31 августа.

«Обсуждение было непростым, оно было обширным, но я хочу сказать, что наши цели остаются прежними, о чем я уже неоднократно заявлял. Правительство Армении приняло мирную повестку, и для ее реализации необходима решимость.

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Все мы должны понимать, что это непросто, и возможные решения не очевидны. Мы должны продолжать последовательную работу, и я думаю, что это необходимость, это желание нашего народа, чтобы как можно скорее в нашем регионе был установлен прочный и всеобъемлющий мир, и мы должны все больше и больше фокусироваться на этом вопросе», - сказал Пашинян.