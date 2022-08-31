Шарль Мишель доволен итогами трехсторонней встречи

Председатель Европейского совета Шарль Мишель сделал заявление для прессы по итогам трехсторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В заявлении говорится:

«Как было условлено во время нашей последней встречи в мае, сегодня я принял президента Азербайджана Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна.

Это была наша четвертая дискуссия в таком формате. Наши обсуждения касались последних событий на Южном Кавказе и отношениях двух стран с ЕС.

Наш обмен мнениями был открытым и продуктивным, и я хотел бы поблагодарить за это обоих лидеров. Мы рассмотрели весь комплекс вопросов нашей повестки.

Отрадно видеть, что было предпринято немало шагов по продвижению договоренностей, достигнутых на нашей последней встречи.

Мирное соглашение

Сегодня мы договорились активизировать предметную работу по продвижению мирного соглашения, регулирующего межгосударственные отношения между Арменией и Азербайджаном, и поручили министрам иностранных дел встретиться в месячный срок для проработки проектов текстов.

Гуманитарные вопросы

Мы также подробно обсудили гуманитарные вопросы, включая разминирование, задержанных и судьбу пропавших без вести.

Президент Мишель подчеркнул Азербайджану важность дальнейшего освобождения армянских задержанных.

ЕС продолжит вовлекаться в эти вопросы.

Пограничные вопросы

Мы рассмотрели прогресс по всем вопросам, связанным с делимитацией границы, и как лучше всего обеспечить стабильную ситуацию.

Мы договорились, что следующее заседание пограничных комиссий состоится в ноябре в Брюсселе.

Связь

Мы ознакомились с ходом обсуждения условий разблокирования транспортных коммуникаций.

Я хотел бы подчеркнуть, что важно готовить население с обеих сторон к долгосрочному устойчивому миру.

Обмен публичными сообщениями имеет решающее значение - в столь деликатной ситуации каждое слово, сказанное публично, выслушивается другой стороной и взвешивается.

ЕС готов и дальше усиливать свою поддержку долгосрочного устойчивого мира. ЕС также будет продолжать настаивать на ускорении экономического развития во благо обеих стран и их населения.

Мы договорились встретиться снова в этом формате до конца ноября».