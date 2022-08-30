Пашинян и Мишель надеются, что трехсторонняя встреча будет результативной - Mediamax.am

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Пашинян и Мишель надеются, что трехсторонняя встреча будет результативной


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел сегодня телефонную беседу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Пресс-служба правительства сообщает, что собеседники коснулись намеченной на 31 августа в Брюсселе трёхсторонней встречи Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева.

 

Стороны подчеркнули важность продолжения диалога и выразили надежду на результативность переговоров.

 

Пашинян и Мишель обсудили также вопросы двусторонней повестки Армения-ЕС.

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