Мишель проведет телефонные беседы с Пашиняном и Алиевым

Ереван. /Медиамакс/. Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил в своем микроблоге в Twitter, что сделает сегодня подготовительные телефонные звонки премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Шарля Мишеля запланирована на 31 августа в Брюсселе.

Мишель сообщил, что телефонные беседы состоятся в преддверии четвертой трехсторонней встречи в Брюсселе.