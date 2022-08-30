Мишель проведет телефонные беседы с Пашиняном и Алиевым

Ереван. /Медиамакс/. Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил в своем микроблоге в Twitter, что сделает сегодня подготовительные телефонные звонки премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Ильхама Алиева и Шарля Мишеля запланирована на 31 августа в Брюсселе.
Мишель сообщил, что телефонные беседы состоятся в преддверии четвертой трехсторонней встречи в Брюсселе.
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