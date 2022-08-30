В Ереване прокомментировали отказ послов Франции и США в Баку от посещения Шуши

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил сегодня, что Армения высоко ценит позицию послов Франции и США, отклонивших приглашение правительства Азербайджана посетить Шуши.
В беседе с Арменпресс Унанян сказал:
«Мы подтверждаем нашу позицию относительно недопустимости односторонних визитов в Нагорный Карабах. Уверены, что население Нагорного Карабаха должно быть вовлечено в международное сотрудничество и программы поддержки. Мы высоко ценим позицию тех стран, которые, обладая глубоким пониманием сути конфликта, отказались от участия в такой односторонней акции».
На прошлой неделе послы Франции и США в Азербайджане отклонили приглашение правительства Азербайджана посетить Шуш и принять участие в конференции.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подверг критике их позицию и заявил, что отныне послы Франции и США не будут получать подобных приглашений.
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