В Ереване прокомментировали отказ послов Франции и США в Баку от посещения Шуши

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян заявил сегодня, что Армения высоко ценит позицию послов Франции и США, отклонивших приглашение правительства Азербайджана посетить Шуши.

В беседе с Арменпресс Унанян сказал:

«Мы подтверждаем нашу позицию относительно недопустимости односторонних визитов в Нагорный Карабах. Уверены, что население Нагорного Карабаха должно быть вовлечено в международное сотрудничество и программы поддержки. Мы высоко ценим позицию тех стран, которые, обладая глубоким пониманием сути конфликта, отказались от участия в такой односторонней акции».

На прошлой неделе послы Франции и США в Азербайджане отклонили приглашение правительства Азербайджана посетить Шуш и принять участие в конференции.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подверг критике их позицию и заявил, что отныне послы Франции и США не будут получать подобных приглашений.