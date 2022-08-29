Пашинян и Путин провели очередную телефонную беседу

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин обсудили сегодня в телефонной беседе ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

Пресс-служба правительства Армении сообщает, что была подчеркнута важность последовательной реализации трехсторонних соглашений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

«Собеседники поздравили друг друга по случаю 25-летия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Арменией и Россией. Стороны выразили уверенность, что взаимовыгодные отношения в различных сферах будут и впредь эффективно развиваться и укрепляться»,- говорится в сообщении.