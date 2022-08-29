МИД России: Мы продолжим помогать Еревану в обеспечении безопасности

Ереван /Медиамакс/. По случаю 25-летия подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией МИД России выступил с заявлением.

«Прошедший период убедительно продемонстрировал, что дальнейшее упрочение исторических уз между Москвой и Ереваном в полной мере отвечает жизненным интересам наших народов, служит целям социально-экономического развития двух стран, укрепления стабильности на Южном Кавказе.

Определяющее значение для наращивания двустороннего потенциала имеют регулярные доверительные контакты руководства России и Армении, позволяющие не только решать актуальные вопросы, но и координировать позиции по ключевым региональным и международным проблемам.

Мы настроены и далее помогать Еревану в укреплении обороноспособности и пограничной безопасности, нормализации связей с соседями. Убеждены, что путь к стабильности в регионе лежит через четкое следование трехсторонним договоренностям от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. Ключевым фактором обеспечения безопасности в Нагорном Карабахе остается Российский миротворческий контингент.

Мы искренне дорожим дружбой с братской Арменией и настроены на дальнейшее укрепление российско-армянского союзничества ради процветания наших стран и народов»,- говорится в заявлении МИД России.