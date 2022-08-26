Премьер-министр Азербайджана выступил на заседании ЕАЭС

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял сегодня участие в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета в городе Чолпон-Ата.

В своем выступлении Асадов, в частности, сказал, что «Баку готов и дальше создавать все условия для того, чтобы партнеры по ЕАЭС могли использовать транзитный потенциал Азербайджана».

По его словам, Азербайджан имеет тесные двусторонние взаимоотношения и экономическое сотрудничество «почти со всеми» странами-членами ЕАЭС.

Премьер Азербайджана подчеркнул, что его страна вместе с партнерами по региону участвует в целом комплексе инициатив и проектов, направленных на развитие транспортных коммуникаций, усиление региональной и континентальной торговли.

«Мы наблюдаем ежегодный рост грузоперевозок через территорию нашей страны по различным маршрутам. Только за 6 месяцев текущего года объемы транзитных перевозок посредством различных коридоров выросли более чем на 50%»", - сказал он.

Асадов отметил, что сотрудничество в рамках транспортных проектов, соединяющих страны и континенты, внесет вклад в стабильное, благополучное, достойное и прогнозируемое будущее на всем евразийском пространстве.

«Данный тезис подкрепляется новыми реалиями, возникшими в регионе, которые создают хорошие возможности для разблокирования транспортных коммуникаций, а также открытия новых транспортных и торговых путей», - добавил премьер-министр Азербайджана.