Назначен новый посол Армении в Грузии - Mediamax.am

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Назначен новый посол Армении в Грузии


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. По предложению премьер-министра президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Ашота Смбатяна послом Армении в Грузии.

Ранее Ашот Смбатян был послом Армении в Германии.

 

Другим указом президента Рубен Садоян отозван с поста посла Армении в Грузии.

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