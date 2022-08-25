Назначен новый посол Армении в Грузии

Ереван /Медиамакс/. По предложению премьер-министра президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Ашота Смбатяна послом Армении в Грузии.
Ранее Ашот Смбатян был послом Армении в Германии.
Другим указом президента Рубен Садоян отозван с поста посла Армении в Грузии.
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