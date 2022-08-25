США назначили старшего советника по переговорам на Кавказе

Ереван /Медиамакс/. Посол Филип Рикер назначен старшим советником США по переговорам на Кавказе.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отметив, что Филип Рикер будет американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ и старшим переговорщиком американской делегации на международных дискуссиях в Женеве.

Формат международных дискуссий в Женеве был создан после российско-грузинской войны 2008 года, его сопредседателями являются ОБСЕ, ЕC и ООН.

Энтони Блинкен заявил, что «США привержены делу оказания помощи Армении и Азербайджану для достижения соглашения о долгосрочном политическом урегулировании нагорно-карабахского конфликта».

Он отметил, что для продвижения прямого диалога между Арменией и Азербайджаном посол Рикер будет работать на двусторонней основе вместе с партнерами из Евроcоюза, а также в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Филип Рикер на протяжении карьеры занимал различные посты. Он был помощником госсекретаря США по европейским и евразийским делам, главой европейского и евразийского бюро Госдепартамента, генеральным консулом США в Милане, послом США в Северной Македонии.