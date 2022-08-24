Токаев заявил об «исторической победе» Азербайджана - Mediamax.am

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Токаев заявил об «исторической победе» Азербайджана


Фото: trend.az


Ереван. /Медиамакс/. Находящийся с визитом в Баку президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил сегодня президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву орден «Алтын Кыран».

«В Казахстане Вас знают и уважают как выдающегося государственного деятеля, человека, который известен во всем мире, человека, который привел Азербайджан к исторической победе, восстановлению территориальной целостности в полном соответствии с резолюциями Совета Безопасности. Вы вносите огромный вклад в развитие многостороннего, многогранного сотрудничества между нашими государствами. И в знак признания от имени всего казахского народа я сегодня хотел бы вручить Вам орден «Алтын Кыран»», - эти слова Токаева приводят азербайджанские СМИ.

 

Напомним, что в январе 2022 года Армения отправила своих военнослужащих в Казахстан в рамках миротворческой миссии ОДКБ для стабилизации ситуации в этой стране.

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