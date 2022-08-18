Турция и Израиль договорились о возвращении послов

Ереван /Медиамакс/. Турция и Израиль приняли решение о взаимном назначении послов.

Как сообщает Анатолийское агентство, об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

При этом он подчеркнул, что «несмотря на данный шаг, Анкара продолжит защищать права палестинцев».

Чавушоглу сообщил также, что Турция и Израиль намерены провести заседание по налаживанию экономических связей между двумя странами.

В мае 2018 года после беспорядков на границе Израиля и сектора Газа Турция отозвала