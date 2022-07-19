Премьер Армении встретился с директором Службы внешней разведки России - Mediamax.am

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Премьер Армении встретился с директором Службы внешней разведки России



Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сегодня в Ереване директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина.

Премьер-министр отметил, что визит Нарышкина является очередной хорошей возможностью для обсуждения вопросов повестки дня армяно-российских союзнических отношений, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

 

«Сергей Нарышкин поблагодарил за теплый прием и отметил факт политического диалога между Арменией и Россией на высоком уровне, который способствует развитию и укреплению сотрудничества в различных сферах. Собеседники обсудили вопросы международной и региональной безопасности. Были затронуты происходящие в регионе Южного Кавказа процессы», - говорится в сообщении.

 

Отметим, что на прошлой неделе Ереван посетил директор ЦРУ США Уильям Бернс.

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