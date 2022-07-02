Вице-премьер заявил, что в армяно-американских отношениях начался «новый этап»

Ереван /Медиамакс/. Вице-премьер Армении Амбарцум Матевосян заявил, что «после бархатной революции в армяно-американских отношениях начался качественно новый этап».
«Двусторонние межправительственные консультации вышли из экономических рамок и переросли в стратегический диалог. Я рад, что сегодня у нас насыщенная повестка, которая охватывает многие направления, начиная от правовых реформ и предотвращения коррупции до энергетики и информационных технологий»,- сказал вице-премьер, выступая 30 июня на приеме, посвященном годовщине независимости США.
«С удовлетворением должен отметить, что весной 2022 года возобновились ежегодные сессии армяно-американского стратегического диалога, а 2 мая глава МИД Армении и госсекретарь США дали старт итоговой сессии в Вашингтоне. Одним из достижений стратегического диалога 2022 года следует считать меморандум о взаимопонимании по «Гражданскому ядерному сотрудничеству». Уверен, что углубление сотрудничества в этой сфере откроет перед Арменией новые возможности», - сказал Амбарцум Матевосян.
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