Спецпредставители Армении и Турции встретятся в Вене

Ереван /Медиамакс/. Встреча спецпредставителей в рамках процесса нормализации армяно-турецких отношений состоится в Вене 1 июля.

Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Как отмечает Медиамакс, это будет четвертая встреча вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. Последний раз они встречались в австрийской столице 3 мая этого года.