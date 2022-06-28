Спецпредставители Армении и Турции встретятся в Вене

Ереван /Медиамакс/. Встреча спецпредставителей в рамках процесса нормализации армяно-турецких отношений состоится в Вене 1 июля.
Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.
Как отмечает Медиамакс, это будет четвертая встреча вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча. Последний раз они встречались в австрийской столице 3 мая этого года.
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