Путин и Алиев встретятся 29 июня

Ереван /Медиамакс/. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев 29 июня проведут встречу в Ашхабаде.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что двусторонняя встреча состоится в рамках Каспийского саммита.
Владимир Путин также проведет встречу с президентом Ирана.
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