Путин и Алиев встретятся 29 июня - Mediamax.am

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Путин и Алиев встретятся 29 июня


Фото: Reuters


Ереван /Медиамакс/. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев 29 июня проведут встречу в Ашхабаде.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что двусторонняя встреча состоится в рамках Каспийского саммита.

 

Владимир Путин также проведет встречу с президентом Ирана.

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