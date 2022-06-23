Захарова усомнилась в «душевном равновесии» сотрудниов посольства США в Армении - Mediamax.am

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Захарова усомнилась в «душевном равновесии» сотрудниов посольства США в Армении


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня, что объявленный посольством США в Армении конкурс проектов решения конфликта между Арменией, Азербайджаном и Турцией «вызывает вопросы об их душевном равновесии».

«У меня иногда действия американской дипломатии в последнее время вызывают вопросы об их душевном равновесии. Наш принципиальный подход заключается в том, что любая инициатива, содействующая мирному урегулированию, прекрасна. Но если мы говорим о профессионалах и специалистах, то нельзя скатываться до популизма, все-таки это серьезная, кропотливая работа», - сказала Захарова, отвечая на брифинге на вопрос журналиста.

 

«Если США так ратуют за мир, наверное, нужно заканчивать заниматься провокациями, которые приводят к обострению конфликтов», - эти слова Захаровой приводит ТАСС.

 

«Я искренне верю в силу и народной дипломатии, и инициатив, который исходят от гражданского общества, но они не должны использоваться как инструмент достижения каких-то конъюнктурных целей», - сказала российский дипломат.

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