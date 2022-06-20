Никол Пашинян посетит Беларусь с рабочим визитом - Mediamax.am

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Никол Пашинян посетит Беларусь с рабочим визитом



Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит сегодня Беларусь с двухдневным рабочим визитом.

Пресс-служба правительства Армении сообщает, что Пашинян примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета в Минске.

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