Глава МИД Армении посетит Болгарию

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 14-15 июня посетит с рабочим визитом Болгарию.
Пресс-служба МИД Армении сообщает, что Арарат Мирзоян проведет встречи с президентом, премьер-министром, председателем Народного Собрания и министром иностранных дел Болгарии.
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