Глава МИД Армении посетит Болгарию - Mediamax.am

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Глава МИД Армении посетит Болгарию


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 14-15 июня посетит с рабочим визитом Болгарию.

Пресс-служба МИД Армении сообщает, что Арарат Мирзоян проведет встречи с президентом, премьер-министром, председателем Народного Собрания и министром иностранных дел Болгарии.

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