Лавров: Есть результаты по деэскалации ситуации в Парухе

Ереван /Медиамакс/. В ходе пресс-конференции в Ереване министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ситуация в селе Парух в Нагорном Карабахе «рассматривается российскими военными как один из приоритетов».
«Там уже есть определенные результаты по деэскалации ситуации. Мы считаем, что эти вопросы будут рассмотрены и решены в рамках проводимой демаркационной работы», - сказал Лавров.
24 марта текущего года азербайджанские вооруженные силы нарушили линию соприкосновения Нагорного Карабаха в зоне ответственности российской миротворческой миссии, вторгшись в село Парух в Арцахе.
Министерство обороны России заявило, что призвало азербайджанскую сторону вывести свои войска.
27 марта Минобороны России сообщило, что азербайджанская сторона вывела свои подразделения из населенного пункта Парух в Нагорном Карабахе.
Однако МИД Армении заявил, что «вторжение азербайджанских подразделений в Нагорный Карабах в зоне ответственности российского миротворческого контингента продолжается».
«Ожидаем, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе примет конкретные меры по прекращению вторжения азербайджанских подразделений в зону ответственности миротворцев и выводу азербайджанских вооруженных сил. Считаем важным проведение надлежащего расследования действий миротворческого контингента
в течение всего периода вторжения азербайджанских подразделений и получения ответов на ряд вопросов», - говорилось в сообщении МИД Армении.
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