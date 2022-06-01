Путин - Пашиняну: «Уверен, что мы продолжим работу»

Ереван /Медиамакс/. Президент России Владимир Путин и премьер-министр России Михаил Мишустин направили поздравления премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с днем его рождения.

В послании президента России говорится: «Уверен, что в русле установившегося между нами конструктивного диалога мы продолжим тесную совместную работу по дальнейшему укреплению российско-армянских союзнических отношений на благо наших братских народов».

Михаил Мишустин в своем послании подчеркнул «значительный вклад Никола Пашиняна в развитие эффективного российско-армянского сотрудничества, основанного на дружбе, партнерстве и сотрудничестве».