Посольство РФ: «США и их союзники не объясняют, чем они занимаются в Армении»

Ереван /Медиамакс/. Посольство России в Армении заявило, что «у нас сохраняются вопросы в связи с поступающей информацией о взаимодействии Армении с США и их союзниками в биологической сфере, в том числе по линии военных ведомств».

Посольство РФ выступило 18 мая с заявлением «О сотрудничестве России и Армении в области обеспечения биологической безопасности», в котором говорится:

«На состоявшейся в Москве 16 мая с.г. встрече лидеров государств-членов ОДКБ Президент России В.В.Путин уделил особое внимание проблематике обеспечения биологической безопасности на пространстве бывшего Советского Союза.

Информация о военно-биологической программе США на Украине вызвала широкий отклик. В связи с поступающими в Посольство вопросами СМИ относительно сотрудничества России и Армении в сфере обеспечения биологической безопасности хотели бы отметить следующее.

Российская Федерация продолжает продуктивное взаимовыгодное сотрудничество с Арменией в области обеспечения биологической безопасности. Его активизации способствовало подписание в мае 2021 г. двустороннего Межправительственного Меморандума о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности.

Реализуется ряд успешных проектов в области борьбы с инфекционными болезнями, в результате чего обеспечен эффективный мониторинг санитарно-эпидемиологической ситуации, обмен информацией, проведение важных научных исследований, оказание технической и методической поддержки в совершенствовании лабораторной сети Армении и обучение профильных специалистов. Благодаря двусторонней кооперации в области борьбы с ВИЧ Армения стала одной из первых стран, в которой ликвидирована передача ВИЧ от матери к ребенку. Совместные работы с использованием переданных Россией мобильных лабораторий позволили не допустить выход чумы и других опасных инфекций из природных очагов на армянской территории.

В то же время в контексте реализации указанного меморандума по биобезопасности у нас сохраняются вопросы в связи с поступающей информацией о взаимодействии Армении с США и их союзниками в биологической сфере, в т.ч. по линии военных ведомств. Минобороны США нацеливает финансируемый им центр им. Лугара в Грузии на активизацию совместных научных исследований в области микробиологии и эпидемиологии с Арменией и другими странами региона. Заслуживает также тщательного анализа и деятельность частных западных компаний, осуществляющих биологические исследования в Закавказском регионе в интересах Пентагона, и присутствие в Армении структур, участвовавших в биопроектах на Украине. США и их союзники не объясняют, чем они занимаются в Армении в непосредственной близости от российских границ. Данный фактор, разумеется, учитывается нами в контексте обеспечения биологической безопасности России».