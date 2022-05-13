Пашинян примет участие в саммите по случаю 30-летия ОДКБ в Москве

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил сегодня, что 16 мая в Москве по случаю 30-летия ОДКБ состоится саммит государств - членов организации.
«Это будет и встреча лидеров, и их отдельное общение в формате рабочего завтрака», - сказал он.
Дмитрий Песков добавил, что по итогам этого мероприятия заявления для СМИ сделают генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
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