Пашинян примет участие в саммите по случаю 30-летия ОДКБ в Москве

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил сегодня, что 16 мая в Москве по случаю 30-летия ОДКБ состоится саммит государств - членов организации.

«Это будет и встреча лидеров, и их отдельное общение в формате рабочего завтрака», - сказал он.

Дмитрий Песков добавил, что по итогам этого мероприятия заявления для СМИ сделают генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и премьер-министр Армении Никол Пашинян.