Назначен новый посол Армении в НАТО

Ереван /Медиамакс/. По предложению премьер-министра президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Армана Исраеляна главой миссии Армении при Организации Североатлантического договора (НАТО).
Другим указом президента Гагик Ованнисян отозван с должности главы армянской миссии при НАТО.
Арману Исраеляну 52 года, он работает в МИД Армении с 1994 года, имеет ранг Чрезвычайного посланника и Полномочного министра.
В различные годы работал в посольствах Армении в США, Бельгии, Китае, Индии.
С 2008 по 2010 годы занимал должность начальника отдела НАТО Управления по международной безопасности и контролю над вооружением МИД Армении.
С 2018 по 2022 годы был командирован в Национальное Собрание Армении в качестве начальника управления внешних связей.
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