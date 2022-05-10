Назначен новый посол Армении в НАТО

Ереван /Медиамакс/. По предложению премьер-министра президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Армана Исраеляна главой миссии Армении при Организации Североатлантического договора (НАТО).

Другим указом президента Гагик Ованнисян отозван с должности главы армянской миссии при НАТО.

Арману Исраеляну 52 года, он работает в МИД Армении с 1994 года, имеет ранг Чрезвычайного посланника и Полномочного министра.

В различные годы работал в посольствах Армении в США, Бельгии, Китае, Индии.

С 2008 по 2010 годы занимал должность начальника отдела НАТО Управления по международной безопасности и контролю над вооружением МИД Армении.

С 2018 по 2022 годы был командирован в Национальное Собрание Армении в качестве начальника управления внешних связей.