Назначен новый посол Армении в НАТО - Mediamax.am

559 просмотров

Назначен новый посол Армении в НАТО


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. По предложению премьер-министра президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Армана Исраеляна главой миссии Армении при Организации Североатлантического договора (НАТО).

Другим указом президента Гагик Ованнисян отозван с должности главы армянской миссии при НАТО.

 

Арману Исраеляну 52 года, он работает в МИД Армении с 1994 года, имеет ранг Чрезвычайного посланника и Полномочного министра.

 

В различные годы работал в посольствах Армении в США, Бельгии, Китае, Индии.

 

С 2008 по 2010 годы занимал должность начальника отдела НАТО Управления по международной безопасности и контролю над вооружением МИД Армении.

 

С 2018 по 2022 годы был командирован в Национальное Собрание Армении в качестве начальника управления внешних связей.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Май 10, 2022 17:50
Назначен новый посол Армении в НАТО

Политика | Май 10, 2022 14:15
Никол Пашинян посетит Нидерланды

Регион | Май 10, 2022 13:07
В Баку говорят о возвращении Азербайджану «анклавов»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022