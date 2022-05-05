Блинкен признателен Пашиняну за «храбрость и гибкость» в диалоге с Азербайджаном

Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о признательности премьер-министру Армении за «видение, храбрость и гибкость» в процессе диалога с Азербайджаном.

Руководитель Госдепартамента заявил об этом на встрече с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

«Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы воздать должное лидерству премьер-министру и его правительству, проводимым ими демократическим реформам, а также приветствовать диалог между Арменией и Азербайджаном и выразить признательность за видение, храбрость и гибкость, которые премьер-министр и Армения проявляют в этом процессе, целью которого является прочный мир», - заявил госсекретарь США.

«Мы переживаем трудные времена во многих отношениях, и они полны вызовов и для Армении, но знайте, что у вас есть сильный и верный друг и партнер в лице Соединенных Штатов», - отметил Блинкен.

Арарат Мирзоян, в свою очередь, подчеркнул важную роль, которую играют США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

«Я также ценю поддержку Соединенных Штатов в процессе нормализации армяно-турецких отношений и твердую позицию Соединенных Штатов в отношении признания и осуждения геноцида армян и подтверждения этой позиции также и в этом году», - заявил глава МИД Армении.