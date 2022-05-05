Пашинян встретится в Москве с Путиным - Mediamax.am

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Пашинян встретится в Москве с Путиным



Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит Россию 19-20 апреля с официальным визитом.

Пресс-служба правительства Армении сообщает, что в рамках визита Пашинян встретится с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудят вопросы, связанные с дальнейшим развитием армяно-российских стратегических и союзнических отношений. Будут затронуты вопросы реализации трехсторонних заявлений лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января  и 26 ноября 2021 года.

 

20 апреля Никол Пашинян встретится также с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

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