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Министр иностранных дел Японии посетит Армению


Фото: https://www.680news.com/


Ереван /Медиамакс/. 2-4 сентября по приглашению министра иностранных дел Армении с официальным визитом страну посетит глава МИД Японии Таро Коно.

Как сообщает МИД, министра иностранных дел Японии примут президент и премьер-министр Армении.

3 сентября ожидается встреча Таро Коно и Зограба Мнацаканяна.

Министр иностранных дел Японии посетит Цицернакаберд и воздаст дань памяти жертвам Геноцида армян.

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