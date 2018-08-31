Министр иностранных дел Японии посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. 2-4 сентября по приглашению министра иностранных дел Армении с официальным визитом страну посетит глава МИД Японии Таро Коно.
Как сообщает МИД, министра иностранных дел Японии примут президент и премьер-министр Армении.
3 сентября ожидается встреча Таро Коно и Зограба Мнацаканяна.
Министр иностранных дел Японии посетит Цицернакаберд и воздаст дань памяти жертвам Геноцида армян.
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