Министр иностранных дел Японии посетит Армению

Ереван /Медиамакс/. 2-4 сентября по приглашению министра иностранных дел Армении с официальным визитом страну посетит глава МИД Японии Таро Коно.

Как сообщает МИД, министра иностранных дел Японии примут президент и премьер-министр Армении.



3 сентября ожидается встреча Таро Коно и Зограба Мнацаканяна.



Министр иностранных дел Японии посетит Цицернакаберд и воздаст дань памяти жертвам Геноцида армян.